TVL Nieuws, 8 september 2020

Maastricht krijgt een uitbraak van het coronavirus onder de studenten in de stad maar niet onder controle. De burgemeester van Lanaken Marino Keulen, is bezorgd omdat heel wat studenten uit Lanaken op school zitten in Maastricht. Dezelfde situatie doet zich trouwens voor in Riemst. Lanaken alleen al telt 297 studentenkoten. Keulen roept de overheden in Maastricht op om informatie met hem uit te wisselen. Dat is tot nog toe niet gebeurd. Keulen heeft er totaal geen zicht op of er ook studenten die in Lanaken hun kot hebben, besmet zijn. Hij vindt dat dat niet kan en gaat contact opnemen met de universiteit van Maastricht.