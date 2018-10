TVL Nieuws, 9 oktober 2018

- Professor aan UHasselt, Lode Vereeck, ontkent de beschuldigingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Vereeck die ook lijsttrekker is voor Open VLD in Diepenbeek noemt het een beschadigingsactie vanuit Uhasselt, niet toevallig vlak voor de verkiezingen.





- In Limburg Kiest trekken we naar Tessenderlo, zien we dat 4 op 10 Limburgers liever niet gaat stemmen, en lijkt het voorakkoord in Sint-Truiden niet zomaar stand te houden.





- Lommel krijgt een gloednieuwe zorgcampus waar verschillende zorgverleners en medische diensten in één gebouw worden samengebracht.





- In Hoepertingen zet een ontsnapt hangbuikzwijn een fruitplantage op stelten.





- En de nieuwe Kiekeboestrip zal zich volledig in Limburg afspelen.