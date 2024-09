TVL Nieuws, 9 september 2024

Op de campus van ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is vandaag een testvlucht gehouden met een drone die geneesmiddelen vervoert. Die test gebeurde in het kader van het Metros project. Dat onderzoekt hoe dronevervoer een aanvulling kan zijn op klassiek ziekenhuisvervoer. Eén van de zaken die getest werden is de stabiliteit van de geneesmiddelen, want die moeten ten allen tijden op temperatuur blijven. Op termijn kunnen drones op een snellere, efficiëntere, en ook duurzamere manier medicijnen vervoeren dan vandaag het geval is. De technologie staat al op punt, maar voorlopig is het voornamelijk wachten op aangepaste wetgeving.