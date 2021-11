TVL-reeks De vierde golf in het ZOL (deel 2): unieke blik achter de schermen van het testlabo

door Tine Oyen

Het aantal coronabesmettingen in onze provincie blijft stijgen. Op één week tijd hebben meer dan 10.000 Limburgers positief getest op corona. Bijna één op vijf test momenteel positief. Het stijgend aantal besmettingen zorgt voor drukte bij veel laboratoria die de tests moeten onderzoeken. Dat is ook zo het geval in het labo van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Per dag analyseert het laboratorium 1.200 stalen. Binnen de 24 uur kennen de geteste personen het resultaat. In een nieuwe aflevering van onze TVL-reeks krijgen we een unieke blik achter de schermen van het laboratorium. We volgen medisch labtechnoloog Lore Pergens.