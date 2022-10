TVL test het beste studentenrestaurant van het land met topchef Pajtim Bajrami: geslaagd met grote onderscheiding

door Tine Oyen

Het beste studentenrestaurant én de gezondste grootkeuken van het land. Het studentenrestaurant dat zo goed is dat de school het lesrooster moet aanpassen om rijen wachtenden te voorkomen. Zowel in de culinaire gids Gault Millau als in de media schieten de superlatieven dezer dagen te kort om te beschrijven hoe goed het eten is in het restaurant van Hogeschool PXL in Hasselt. Wij doen graag de test. Onze redactie trok met Pajtim Bajrami, de meest kritische topchef van Limburg, naar PXL-catering om de keuken aan een inspectie en het eten aan een grondige smaaktest te onderwerpen. Benieuwd naar zijn oordeel.