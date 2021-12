TVL Voetbaljaaroverzicht maakt jaarbalans op van Limburgse clubs

door Tom Kums

En dan maken we u nog graag warm voor ons TVL Voetbaljaaroverzicht, want morgen, op Kerstdag, fileren onze 4 analisten het voorbije voetbaljaar. Jacky Mathijssen, Stijn Stijnen, Armand Schreurs en Stef Wijnants maken de balans op van 2021 voor onze Limburgse voetbalclubs en de Rode Duivels. Hoe is Racing Genk van titelkandidaat kunnen afglijden tot middenmotor? En hoeveel krediet heeft Bernd Hollerbach nog bij STVV? Het zijn maar enkele van de thema's die aan bod komen in een boeiende extra uitzending van Sportcafé.