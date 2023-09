Twaalf Limburgse landbouwbedrijven zetten deuren open op Dag van de Landbouw

- In Bocholt is een dode inbreker gevonden in een optiek. Twee kompanen lieten hem stervend achter en sloegen op de vlucht.- Steeds meer leerkrachten nemen ontslag om een dag later als zelfstandige opnieuw voor de klas te staan. Een gastleerkracht kan shoppen tussen scholen en stuurt op het einde van de maand een factuur.- Moeten we nog wel stemmen als politieke partijen in de gemeente monstercoalities vormen om daarmee de burgemeesterssjerp binnen te halen? We praten erover met politiek journalist Luc Moons.- Het gaat goed met de economie in Limburg. Bedrijven maken winst en er zijn meer mensen aan het werk. Dat blijkt uit de TOP 500 van werkgeversorganisatie VKW.- En morgen opent de grootste kermis van het land in Hasselt. Voor het eerst wordt dagelijks een deel van de kleine ring afgesloten voor alle verkeer.