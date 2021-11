Twee agenten raken gewond bij ongeval met combi

Vanaf vandaag kan je in Hasselt door regenboogtunnels fietsen en wandelen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn hebben het kruispunt van de Grote Ring (R71 Gouverneur Verwilghensingel) met de Universiteitslaan (N702) de voorbije jaren heringericht met een tunnel voor het openbaar vervoer en 3 fiets- en voetgangerstunnels. Vandaag plant AWV de kleurrijke kers op de taart met de ingebruikname van de dynamische verlichting die de tunnels met grondspots 's nachts veilig én opvallend sfeervol verlicht. Sinds de herinrichting van het kruispunt is de omgeving voor de actieve weggebruikers niet alleen veiliger maar ook beter bereikbaar dankzij de 3 nieuwe fiets- en voetgangerstunnels. Bij het ontwerp van deze tunnels werd er veel aandacht besteed aan het visuele aspect ervan. Het agentschap had hierbij niet alleen veel oog voor de vormgeving, maar ook voor de verlichting. Verlichting in themaVanaf deze avond zullen de spots de tunnels regelmatig in een thematisch kleurrijk jasje stoppen. Zo krijgt de Belgische driekleur vandaag de primeur in het kader van de herdenking van de Wapenstilstand en kunnen de actieve weggebruikers tijdens weekendnachten volop genieten van alle kleuren van de regenboog.Foto en video: AWV