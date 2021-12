Het Hasseltse stadsbestuur wil meer controle krijgen over werfverkeer voor en na school, door op voorhand een Minder hinder-plan op te vragen. Projectontwikkelaars brengen in het plan het werfverkeer in kaart en stellen maatregelen op om het doorgaand verkeer zo min mogelijk te hinderen. Aan het Vrijwilligersplein in Hasselt waar een lagere school gelegen is, passeert er dagelijks heel wat werfverkeer. De directie en de ouders van schoolgaande kinderen zijn de onveilige situaties voor de schoolpoort beu.