Twee mannen morgen voor assisen voor moord op Hasselaar die hen in huis had genomen

In de loop van de dag moet duidelijk worden of de 37-jarige Lommelaar, die, negen jaar na de feiten, is aangehouden voor de dood van een man in een rendez-voushotel in Eksel, in de cel blijft of niet. Hij is vanmorgen voor de raadkamer in Hasselt verschenen. Zijn advocaat is verbaasd over het lang aanslepen van de zaak. Sinds kort verleent zijn cliënt wel zijn medewerking aan het onderzoek. Maar is de vraag of de redelijke termijn niet overschreden is. Want negen jaar: dat is wel erg lang.