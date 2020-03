Twee medewerkers ZOL Genk besmet met coronavirus

In Genk is grote commotie ontstaan over de inrichting van een coronacentrum voor coronapatiënten. De huisartsenkring wil dat inrichten in een gebouw waar ook het bedrijf Bruno en een reumacentrum gevestigd is. Vandaag hebben al 7 reumapatiënten afgezegd, klinkt het, uit vrees voor een coronabesmetting. Angelo Bruno van Group Bruno vraagt dat naar een andere locatie wordt uitgekeken. Het stadsbestuur vraagt dat de partijen er onderling proberen uit te geraken. Burgemeester Dries heeft wel een tweede of een derde locatie achter de hand, maar dat is voor de uiterste nood, wanneer het ècht uit de hand zou lopen met het aantal patiënten in het ziekenhuis ZOL in Genk.