Twee personen raken gewond bij zwaar ongeval in Houthalen-Helchteren

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) treft maatregelen op de E313 tussen Lummen en Ham om het omgevingsgeluid te milderen. In drie zones wordt het betonnen wegdek in beide richtingen voorzien van fijne groefjes om het rolgeluid te verminderen, volgens de innovatieve techniek ‘Next Generation Concrete Surface’ (NGCS). Het gaat in totaal om zo’n 16,5 kilometer snelweg. Tijdens acht weeknachten tussen 27 maart en 7 april wordt de eerste zone tussen het Klaverblad Lummen en de brug van de N717 Gestelstraat/Voorstraat aangepakt. Deze ingrepen zelf zorgen voor aanzienlijke nachtelijke geluidshinder. Later dit jaar volgen ook nog de zones in Beringen, Tessenderlo en Ham.