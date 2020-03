Tweede besmetting met coronavirus in ons land

De 28-jarige Aaron Bronckaers uit Gingelom zit samen met zijn vrouw en zijn baby van vijf maanden oud in het hotel in het Spaanse Tenerife dat onder quarantaine is geplaatst door de uitbraak van het coronavirus. In totaal zitten 118 Belgen opgesloten in het hotel, H10 Costa Adeje Palace. Vier Italiaanse hotelgasten zijn er besmet met het virus. De Gingelomnaar vertelt in een exclusief interview met onze redactie dat het hotel zijn uiterste best doet, maar dat ze alle informatie via de media moeten vernemen.