Het aantal coronabesmettingen neemt opnieuw toe. Binnen Vlaanderen is de circulatie het hoogst in onze provincie. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt komen we in een nieuwe fase terecht. Hij verwacht een nieuwe golf, maar wel veel kleiner dan de vorige coronagolven. "We moeten voorzichtig blijven," luidt het. Wat de precieze oorzaak van de opflakkering is is niet duidelijk, maar evenementen zoals carnaval dragen er wel toe bij dat het virus sneller de ronde doet.