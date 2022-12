Lommel startte in september met "High-Five". Met dit beloningssysteem wil de stad kinderen aanzetten om vaker te stappen en te trappen naar school. De leerlingen van vier basisscholen kregen een polsbandje. Door het polsbandje te scannen aan één van de High-Five palen kunnen ze punten scoren voor een beloning. Drie maand na lancering van het project werden de resultaten gemeten. Daaruit blijkt dat ruim 70% van de leerlingen naar school stapt of fietst. Dat is een stijging van 45% "We zijn blij dat deze ludieke methode zo’n grote impact heeft op het fietsgebruik. Doe zo verder!” Aldus Sophie Loots, schepen van mobiliteit. Uit een bevraging bij de ouders blijkt dat 61% van de ouders merkt dat het autoverkeer is afgenomen en dat er minder fout geparkeerd wordt rondom de school sinds de start van het project. Ouders hebben ook het gevoel dat hun kind verkeersvaardiger geworden is door vaker te voet of met de fiets naar school te gaan. Volgens Authier Degryse, projectcoördinator bij High-Five ligt naast het belonen het succes vooral bij de beleving. “Alleen belonen werkt niet, kinderen willen weten waarom ze stappen en fietsen. Ze willen een cool verhaal met een superheld. Met dat rock-'n-rollgehalte belonen we niet alleen fietsen maar maken we het ook cool”, zegt Degryse.