"Wij hopen dat we een akkoord bereiken met Christian Brüls". Dat zei André Pinto vanmiddag over de middenvelder die zijn kat gisteren stuurde naar het oefenduel met Seraing. Brüls wil een contractverbetering, of vertrekken. Intussen kondigde STVV een samenwerking aan met de stad. Beide partijen bekijken momenteel welke site straks in aanmerking komt voor het nieuwe sportieve complex dat de Kanaries willen bouwen.