Wat 50 jaar lang niet gelukt is, lukt nu wel. Aldus de Vlaamse ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir. De Vlaamse regering heeft het definitieve besluit genomen over het tracé voor de Noord-Zuid. Er is geen weg meer terug. Houthalen-Helchteren krijgt twee tunnels over een afstand van 5 kilometer onder de Grote Baan. Een elektrische trambus verbindt Noord-Limburg met Hasselt in een eigen bedding. Historische beslissingen voor Limburg. De vraag is: kan het nog fout gaan? De omleidingsweg sneuvelde voor de Raad van State. Zo'n procedure is nog altijd mogelijk. Ook de 150 onteigeningen zijn nog een lastige klip om te omzeilen. Vlaams minister Lydia Peeters is vastberaden. De eerste schup van de voorbereidende werken gaat in 2024 in de grond. Maar, we zijn er dus nog niet.