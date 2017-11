UHasselt dan toch naar Begijnhof: stad en provincie staan mee garant voor prestigieus herbestemmingsproject

In aflevering 2 van De Tussenstand, onze reeks over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, hebben we het vandaag over N-VA. De partij van minister van Defensie Steven Vandeput brak lokaal in 2012 door, maar kon door geruzie de ambities niet overal waarmaken. Op 14 oktober 2018 wil N-VA in Limburg de leidende rol van CD&V overnemen, naar het voorbeeld van Antwerpen in 2012. Bart De Wever stuurt zijn Antwerpse vertrouwelinge Zuhal Demir naar Genk. Heel Vlaanderen zal naar haar kijken, want daar moet ze het CD&V-bastion zien te slopen. Deel 2 van onze reeks De Tussenstand.