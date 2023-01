UHasselt onderzoekt of het Alzheimer kan bestrijden via vetmetabolisme in de hersenen

Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) organiseert een terugroepactie voor een partij rozemarijn die na labo-analyse besmet bleek te zijn met de bacterie Xylella fastidiosa. In juli 2022 werden er een 50-tal van deze rozemarijnplanten verkocht via 2 tuincentra Pelckmans in Turnhout en Lommel. Een deel van de klanten kon reeds worden geïdentificeerd en gecontacteerd via het klantenkaartsysteem. Voor de resterende planten wordt nu een algemene terugroepactie georganiseerd. Het consumeren van deze plant in niet gevaarlijk voor mensen. Consumenten die de rozemarijn hebben geconsumeerd hoeven zich geen zorgen te maken over hun gezondheid. De bacterie is wel zeer besmettelijk en schadelijk voor planten. In België werd de bacterie voor het eerst in 2018 gedetecteerd op olijfbomen uit Spanje. Het ruimen van de besmette planten in combinatie met opvolgcontroles , heeft - in combinatie met een vlotte samenwerking met tuincentrum en buurtbewoners – geleid tot een uitroeiing van de besmetting. Mensen die de rozemarijn nog in hun bezit hebben worden gevraagd om zo vlug mogelijk het FAVV te contacteren. Breng het product in geen geval terug naar het verkooppunt.