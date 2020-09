UHasselt start academiejaar in Code Geel: alle studenten komen naar de campus

Gouverneur Jos Lantmeeters roept de Limburgers op om de coronamaatregelen te blijven volgen en zich niet te laten verleiden tot uitspattingen. De coronacijfers in onze provincie blijven stijgen, terwijl de burgers het steeds moeilijker krijgen om zich aan de regels te houden. “Dat mensen het moeilijk hebben, daar is uiteraard begrip voor,” beklemtoont gouverneur Lantmeeters. “Het is niet evident om de boog gespannen te houden voor zo’n lange tijd. Maar tegelijk blijven de cijfers dag na dag stijgen.” Op dit moment liggen er zes coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan één op de afdeling intensieve zorgen. Sinds begin augustus telt onze provincie vijf overlijdens ten gevolge van het coronavirus en het meest recente reproductiegetal staat op 1,3. “De besmettingen zijn stilaan verspreid over de hele provincie en over alle lagen van de bevolking. Terugkomende vakantiegangers, scholen en het verenigingsleven duiken bijvoorbeeld vaker op als bron van besmetting. Het virus is er nog steeds en zal ook nog een tijdje actief blijven”, aldus Lantmeeters. Zes gouden regels Vandaag uit de gouverneur zijn bezorgdheid over de stijgende cijfers naar de lokale besturen en vraagt hij hen om actief te blijven communiceren en sensibiliseren, in het bijzonder over de zes gouden regels: 1. Pas de 5 gezonde gewoonten toe: • Blijf thuis als je ziek bent en contacteer een huisarts • Was regelmatig je handen • Geef geen hand of kus • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak • Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog 2. Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus: • mensen ouder dan 65 jaar • mensen met diabetes (type 2), in combinatie met obesitas en/of problemen met hart, longen of nieren • mensen met problemen met hart, longen of nieren • mensen die gevoelig zijn voor infecties 3. Spreek buiten af. Kan je niet buiten afspreken ? Verlucht goed: zet het raam open. 4. Beperk het aantal contacten tot je gezinsleden en maximum 5 andere personen (kinderen -12 jaar niet inbegrepen). 5. Hou 1,5 meter afstand van andere personen. Ben je op een openbare plaats (station, markt, winkel, …) en kan je geen 1,5 meter afstand houden? Draag dan best een mondmasker. 6. Volg steeds de richtlijnen voor de georganiseerde activiteiten. “Laat je niet verleiden tot uitspattingen” Verder vraagt de gouverneur iedereen om bij contacten met anderen zijn of haar gezond verstand te gebruiken en zich niet te laten verleiden tot allerlei uitspattingen. “Vorige week kwamen enkele Limburgse voetbalclubs met ‘extra-sportieve’ activiteiten negatief in het nieuws. De beelden van dansende en zingende voetballers na de wedstrijd werden via sociale media gretig gedeeld. Onverantwoordelijk gedrag dat geleid heeft tot een lokale opstoot van het virus. Betekent dit dat er niet meer gesport mag worden? Neen, zeker niet. Maar sport veilig en conform de richtlijnen. Dit soort wangedrag dat de gezondheid en de vrijheid van andere Limburgers in gevaar brengt moet absoluut vermeden worden,” besluit Lantmeeters.