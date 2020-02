Uitbater REMO-stort stemt in met onafhankelijk onderzoek

Het Belgisch farmabedrijf Amophar verspreidt voor het eerst cannabisolie zonder voorschrift via de apotheker, en dat vanaf vandaag. De Limburgse apothekers die het product aankochten, geven liever geen interview. Zij willen de olie pas verkopen als ze meer duidelijkheid krijgen over het advies dat ze moeten geven aan klanten. En dat is nu net het probleem, vindt de uitbater van een cannabisshop in Hasselt. Volgens hem hebben apothekers onvoldoende expertise over het product dat ze verkopen.