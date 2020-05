Uitslaande brand in Kortessem

De grensovergang in de Brugstraat in Smeermaas is vandaag terug geopend. Sinds eind maart werd de weg daar hermetisch afgesloten met een grensbarricade. Het verkeer kon daardoor niet van de Brugstraat in Lanaken naar de Bosscherweg in Maastricht rijden zonder een politiecontrole te passeren. Het toegestane verkeer kan sinds vandaag opnieuw de grens over. De betonblokken en dranghekken aan de grensovergang in Smeermaas werden vandaag verwijderd. De politie zal vanaf nu ook niet meer permanent controleren aan de grens, maar periodiek. Hetzelfde principe wordt gehanteerd aan de andere twee grensovergangen in Lanaken: aan de Brusselseweg in Smeermaas en de 2e Carabinierslaan in Veldwezelt. Het openstellen van de grens kadert binnen de versoepeling van de coronamaatregelen, die de federale regering heeft afgekondigd. Zo kunnen vanaf 15 mei leerlingen probleemloos de grens oversteken om naar school te gaan. Ook blijven de overige ‘essentiële verplaatsingen’ van toepassing. Verplaatsingen voor woon-werkverkeer, mantelzorg, co-ouderschap, dierenwelzijn en partnerrelaties zijn toegestaan. Familiebezoeken en koop- en tanktoerisme blijven voorlopig wel nog verboden. De politie blijft dan ook op gezette tijdstippen grenscontroles uitvoeren, om ervoor te zorgen dat de federale maatregelen gerespecteerd worden.