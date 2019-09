Uitslaande brand verwoest bakkerij in Nieuwerkerken

In het Nieuwerkerkse kerkdorp Wijer woedt momenteel een hevige brand bij een bakkerij. De brandweer vraagt aan de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.In de Opperstraat in Wijer staat de achterbouw van bakkerij Deferm in brand. Door de ernstige rookontwikkeling is een gedeelte van de straat afgesloten. De brandweer Zuid-West Limburg is ter plaatse, samen met heel wat kijklustigen. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door een kortsluiting. De bakkerij was gesloten toen de brand uitbrak. Later volgt meer in het TVL Nieuws.