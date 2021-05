1 mei vandaag, dus Dag van de Arbeid. En die is onlosmakelijk gelinkt aan de feestdag van de socialisten. Ze moeten creatief uit de hoek komen, want door de pandemie mogen er geen betogingen of massaevenementen plaatsvinden. Daarom trekt Meryame Kitir, federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, van deur tot deur in Genk om de leden van de partij Vooruit een hart onder de riem te steken. Het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers is op niets uitgedraaid. ''We hebben een moeilijk jaar achter de rug, maar we willen samen vooruit gaan en een oplossing vinden voor iedereen, zowel werkgever als werknemer.'' Dat is de boodschap van minister Kitir op deze 1 mei.