Uitvaartsector neemt voorzorgsmaatregelen

Nu het coronavirus in het land is, slaan enkele Limburgers aan het hamsteren. In de Spar in Runkst bij Hasselt doen de pasta's en niet-bederfbare etenswaren het goed. Hygiënische producten, zoals handgels of zeep zijn uitverkocht. Toch nuanceren heel wat Limburgers de trend en zien ze het nut om te hamsteren niet in.