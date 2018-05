Unia fluit Hasselt terug: woontorens enkel voor jonge gezinnen mag niet

In nagenoeg de helft van de Limburgse gemeenten komen sp.a en Open VLD niet onder de eigen naam op bij de gemeenteraadsverkiezingen. In mindere mate is dat ook het geval voor CD&V. Het is een trend, die al in 2012 is begonnen en zich verderzet. Wat zeker meespeelt, is de angst voor de kiezer, zegt politoloog Johan Ackaert. Want, klinkt het, voor de traditionele partijen zijn de peilingen niet goed. Zij vrezen dat de lokale verkiezingen een nationale test worden, waarbij N-VA de wind in de zeilen heeft.