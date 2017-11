Universiteit Hasselt geen voorstander van toelatingsproef

Morgen start het winteruur, dat wil zeggen dat we om drie uur 's nachts onze klok een uurtje moeten terug draaien. Die omschakeling heeft heel wat invloed op onze biologische klok en onze gezondheid. In het kleuterschooltje Het Paleis in Diepenbeek leren de peuters al heel jong over het zomer- en winteruur.