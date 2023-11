Leerlingen van basisschool Herx in Herk-de-Stad hebben vandaag zelf de handen uit de mouwen gestoken om hun groene speelplaats te onderhouden. Educatief Natuurbeheer van Natuurpunt stond de kinderen met raad en daad bij. Basisschool Herx heeft sinds 2021 een groene speelplaats. Die is er gekomen mede dankzij de subsidies van de Provincie Limburg. De speelplaats veranderde van een grijze omgeving naar een groene met fruitbomen, knotwilgen, een kruidenspiraal, wilgenhutten en insectenhotels. En zo'n groen speelplaats vraagt natuurlijk het nodige onderhoud. Daarom gingen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zelf aan de slag. Ze snoeiden fruitbomen en knotwilgen, vervingen planten en breiden de moestuin verder uit met fruitstruiken. “Omdat we sterk geloven in jong geleerd, is oud gedaan, zorgen we met Educatief Natuurbeheer voor begeleiding bij het onderhoud van schoolgroen. Dankzij deze begeleiding kunnen zowel leerling als leerkracht op termijn zelf instaan voor het onderhoud”, zegt Michael Huygen (Educatief Natuurbeheer Limburg). “Het blijft echter niet enkel bij onderhoud, we geloven ook sterk in onderzoek van de omgeving en verbetering. Zo worden in de winter de vogels geteld tijdens de actie ‘Vogels voeren en beloeren’. Doen we aan planten- en insectenonderzoek op en rond de speelplaats en heeft de school geïnvesteerd in wildcamera’s. Zo konden er al enkele mooie beelden gemaakt worden van reeën en een aantal vogels. Met deze resultaten kunnen ze aan de slag om de omgeving nog meer te veranderen wat enkel ten goede komt aan de omgeving en de natuur.” “Het provinciebestuur werkt al jaren aan groenere, natuurlijke speelplaatsen in de Limburgse scholen” zegt gedeputeerde voor Natuur en Klimaat, Bert Lambrechts. “Een natuurrijke omgeving is uiteraard goed voor het klimaat en voor het welbevinden van de leerlingen, maar is ook een enorme educatieve kans. Leren in, met en over de natuur stellen we bij de projecten steeds centraal. Onze aanpak is uniek, en trekt wereldwijd aandacht. Het Provinciaal Natuurcentrum organiseert daarom in 2024 in Hasselt een internationaal congres over schoolvergroening met sprekers uit o.a. Canada en het VK, waar onze projecten zullen worden voorgesteld aan een breed publiek van specialisten uit binnen- en buitenland.”