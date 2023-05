Unizo minimaliseert impact Nationaal Park Bosland op bedrijfsleven

door Yarne Puts

Werkgeversorganisatie Unizo toont zich een groot voorstander van de erkenning van Bosland als Nationaal Park. Volgens Unizo kan Bosland op economisch vlak een meerwaarde zijn voor Limburg. De grootste bezwaren zijn afgedekt en de impact op het bedrijfsleven is minimaal. Het standpunt van Unizo is opmerkelijk want het gaat lijnrecht in tegen dat van VOKA. Die andere werkgeversorganisatie heeft de betrokken gemeenten opgeroepen om niet in te stappen in Bosland. Zowel VOKA als Unizo vertegenwoordigen de werkgevers. Een aantal van hun leden betalen bijdragen aan beide organisaties. Toch is het niet de eerste keer dat VOKA en Unizo clashen over de impact van een milieudossier op de economie in Limburg. Ook bij De Groene Delle in Hasselt stonden beide werkgeversorganisaties lijnrecht tegenover elkaar.