Unizo: "Vakbonden moeten niet meer loon eisen bovenop automatische index nu recordaantal faillissementen dreigt"

Werkkrachten in kwetsbare situaties aan een job helpen, dat is het doel van Duoday. Op deze dag volgen werkzoekenden stage in een bedrijf en kunnen zo hun talenten tonen. De 38-jarige Wiet Aben uit Hasselt loopt een dag mee bij dienstenchequebedrijf Ferm huishoudhulp in Hasselt. Hij is op zoek naar een administratieve job, omdat hij al enkele jaren last heeft van zijn rug.