Urban explorers achtervolgd door vrouw in bos in Tessenderlo: “Ze had een bijl of mes vast”

In Limburg geldt extra waakzaamheid voor overstromingen door de zware regenval. Op verschillende plaatsen is de kritieke fase in zicht, vooral omdat het in de vooravond is blijven regenen. In Spalbeek wordt de Demer nauwlettend in de gaten gehouden, in Voeren volgt de ultieme test voor de Berwijn, na de investeringen van de afgelopen jaren. En in Pelt is het water van de Dommel in de loop van de dag richting alarmfase gestegen. Grote ongerustheid is er niet, want het wachtbekken, dat Pelt al vaak voor watersnood behoedde, is nog niet opengezet. Nergens in de Limburg zijn - voor zover bekend - de wachtbekkens in gebruik. Maar overal in Limburg is de bodem wel verzadigd. En als het blijft regenen, kan de situatie, op enkele uren tijd omslaan. Morgen is een cruciale dag.