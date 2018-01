Urenlange file van Hasselt naar Antwerpen door duizenden borstelstelen op de weg

Eén op vier scholieren die naar school fietsen is niet in orde met de verlichting. Dat blijkt uit intensieve controles in de politiezone van Limburg Regio Hoofdstad deze week. Tijdens een grote actie in de Dorpsstraat in Zelem bij Halen werden vanochtend alle fietsers gecontroleerd. Minderjarige overtreders kregen in plaats van een boete een uitnodiging voor een verplichte verkeersles.