Vaccinatiebereidheid zeer hoog in Limburg

In het Overlegcomité werd besloten dat het nog te vroeg is om naast de heropening van de contactberoepen bijkomende versoepelingen aan te kondigen. De coronacijfers zijn op dit moment te slecht. Volgende vrijdag wordt een nieuw Overlegcomité georganiseerd om de situatie te evalueren. "Wees alstublieft extra voorzichtig, ik weet dat het moeilijk is. Maar we moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen, en dan volgt de lente van vrijheid," vraagt Premier De Croo. De coronasituatie blijft bijzonder delicaat. "We zaten op een hoog plateau, maar de cijfers stijgen nu weer. De besmettingen, en vooral de ziekenhuisopnames. De cijfers stijgen overal en dat dwingt ons om bijzonder voorzichtig te blijven," zegt premier Alexander De Croo (Open VLD) op de persconferentie na het Overlegcomité. Volgende week nieuw OverlegcomitéHet is duidelijk: de cijfers zijn te hoog om te versoepelen. Naast het heropenen van de contactberoepen zijn er dus geen wijzigingen van de coronamaatregelen in ons land. "Als het stormt, kan je niet opstijgen en met deze cijfers kan je niet versoepelen. Dat zou onverantwoord en roekeloos zijn." Volgende week vrijdag volgt een nieuw Overlegcomité om de situatie opnieuw te evalueren. "Lente van de vrijheid volgt"Het was een zware beslissing om geen versoepelingen in te voeren, zegt premier De Croo. "Het moment van versoepelingen is niet meer veraf, maar nu moeten we wachten. Daarom hebben we voor deze time-out gekozen. Dat weegt op ons gemoed en test onze draagkracht, dat weet ik. En ik ben me ten volle bewust dat mensen het moeilijk hebben. Daarom wil ik jullie persoonlijk vragen om extra voorzichtig te zijn. We moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen, en dan volgt de lente van de vrijheid."