Als we de beelden zien, zou je het niet zeggen. Maar het coronavirus is nog altijd onder ons. Het aantal besmettingen daalt niet meer in ons land. In Limburg is er zelfs al enkele dagen een stijging te noteren. Onder andere in het asielzoekerscentrum in Sint-Truiden is er een uitbraak. 16 bewoners en 5 personeelsleden hebben positief getest. Code Rood is afgekondigd en bewoners mogen het centrum niet verlaten om te gaan werken of hun kinderen naar school te brengen.