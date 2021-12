Vaccinatiecentrum Bilzen sluit dan toch de deuren tijdens kerst en Nieuwjaar: "Medisch personeel heeft rust nodig"

Er zijn heel wat ouders die twijfelen om hun kind al dan niet te laten vaccineren nu de politiek het licht op groen heeft gezet voor vaccinatie van kinderen vanaf 5 jaar. Volgens kinderarts Marc Raes van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is dat een logische reactie. Ouders moeten de voor-en nadelen afwegen. In se is er geen foute beslissing, zegt de kinderarts. Volgens hem moet geval per geval bekeken worden, maar kinderen met een risicoprofiel laten zich best wel vaccineren.