"We zijn pas veilig als iedereen in de wereld de toegang tot coronavaccins heeft". Dat is al twee jaar de boodschap van minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir. Kitir is verheugd dat in Zuid-Afrika wetenschappers op zes maanden tijd een coronavaccin ontwikkeld hebben dat vrij is van patenten. "Dat is ook voor ons Limburgers een belangrijke stap naar de vrijheid", aldus Kitir. Ons land steunde het onderzoek in Zuid-Afrika financieel. In Senegal zet Kitir haar schouders onder projecten, die de vaccins tot bij de mensen moeten brengen. Want logistiek is dat in Afrika een hele opgave. Volgende week reist de minister zelf naar Zuid-Afrika in de strijd om patentvrije vaccins.