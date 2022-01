De coronacijfers schieten nog altijd de hoogte in. We weten ondertussen dat de omikronvariant minder ziekmakend is, maar we mogen deze stijging niet minimaliseren volgens biostatisticus Geert Molenberghs. Als er op korte tijd nog veel besmettingen bijkomen, kunnen de ziekenhuizen toch nog onder druk komen te staan. De commissie gezondheid begint binnenkort aan het debat rond een eventuele verplichting van het coronavaccin. Ook Molenberghs is daar voorstander van. Ook al is meer dan 90 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd, toch zou het de druk op de ziekenhuizen verder verlagen volgens de biostatisticus.