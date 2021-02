Vanaf maandag 22 februari krijgen 300 zorgverleners het coronavaccin toegediend in het vaccinatiecentrum in de Limburghal in Genk. In totaal krijgen 66 000 inwoners van As, Zutendaal en Genk de kans om ingeënt te worden. Het doel is om in de piekperiode 1200 tot zelfs 1500 prikken per dag te zetten. Daarom vindt er vandaag een zogenaamde dry run plaats. Dat is een oefening waarbij figuranten de werking van het vaccinatiecentrum uittesten. Ook de burgemeesters testen de vaccinatielijnen al eens uit.