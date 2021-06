door Eddy Eerdekens

En dat het de goeie kant uit gaat met de coronacijfers is ook te danken aan de vaccinatiecampagne die nog altijd loopt als een trein. In Limburg is nu 72,5 procent van de volwassenen gevaccineerd. Dat is iets meer dan het Vlaams gemiddelde. Uitschieters zijn de gemeenten Zutendaal, As en Ham. Daar is al 8 op 10 volwassen inwoners minstens één keer geprikt.