Vakbonden protesteren tegen geweld op buschauffeurs

door Luc Moons

En nu de vakantie voorbij is en het schooljaar begonnen is, neemt ook het aantal incidenten op de bussen van De Lijn weer toe. Vaak zijn het kleine gevallen van verbale agressie, die de media niet halen. Soms is het serieus, zoals in maart, toen de buschauffeurs van De Lijn in Genk spontaan het werk neerlegden, omdat een collega in elkaar geslagen werd. Niet toevallig koos de socialistische vakbond dan ook het station van Genk om deze ochtend het probleem van agressie bij De Lijn nog maar eens aan te kaarten. Onder het motto 'stop de agressie', werden pamfletten en polsbandjes uitgedeeld.