Burgemeester Veerle Heeren moet volgende week maandag op een extra digitale gemeenteraad meer uitleg geven over de vroegtijdige vaccinaties van haarzelf en enkele familieleden en medewerkers. Het zijn de meerderheidspartijen in Sint-Truiden - CD&V, N-VA en Open VLD - die de gemeenteraad hebben samenroepen. Heeren zegt dat ze in alle openheid duiding zal geven over de uitrol van de vaccinatiestrategie en op alle vragen zal antwoorden. Het is onvermijdelijk dat op de gemeenteraad ook vragen zullen worden gesteld over de positie van Veerle Heeren. Politicoloog Johan Ackaert wil zich niet uitspreken over de vraag of een ontslag aan de orde is, maar het staat volgens hem wel vast dat de geloofwaardigheid van Veerle Heeren ferm is aangetast.