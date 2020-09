De draaimolen van Robbedoes staat vandaag vijftig jaar op Hasselt Kermis. Robert Vanlingen is 74 en zal zijn molen - die uniek is in heel Limburg - doorgeven aan zijn kleinzoon. De familie Vanlingen en Meirisonne zijn de sterkhouders van de kermis in Hasselt. Robert gaat niet op pensioen. Hij is geboren op de kermis en zal er naar eigen zeggen ook sterven. Al zal hij tegen dat het zover is, nog vele keren met de flosj zwaaien.