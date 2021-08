- Vanaf morgen gelden er strengere coronamaatregelen voor wie naar Nederland wil. - Een groep Limburgse vrijwilligers ontfermt zich over het Waalse dorpje Angleur in Luik dat zwaar getroffen werd door overstromingen. - In Herk-de-Stad moet een herderskoppel op zoek naar een nieuwe locatie voor hun schapen omdat hun weide volledig vernield is door de wateroverlast. - Op de Grote Markt in Hasselt lopen modellen met verschillende maten op een catwalk om te tonen dat iedereen aanvaard moet worden zoals hij is. - En op de Olympische Spelen in Tokio strandt Lummenaar Robbe Ghys op een vierde plaats in de ploegkoers. We volgen de wedstrijd samen met zijn ouders.