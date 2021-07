Vanaf september kan iedereen voor 11 euro per sessie naar psycholoog

Vandaag vindt er een bloedinzameling plaats in de Landcommanderij Alden Biesen. Donoren kunnen tijdens het bloed geven genieten van een erfgoedbezoek aan het kasteel. Het Rode Kruis hoopt zo extra donoren aan te trekken.Kom bloed geven en red levens met jouw erfgoedbezoek, dat is het idee achter de bloedinzameling in Alden Biesen. Het Rode Kruis werkt samen met de Landcommanderij Alden Biesen en organiseert zo een bloedinzameling op een unieke locatie. Het biedt donoren de kans om het kasteel te bezichtigen terwijl ze bloed geven. Het kasteel is in principe enkel te bezichtigen met een gids of tijdens één van de expo’s en daarom is dit zo’n speciale kans voor de donoren."Met deze samenwerking willen we een extra boost geven aan de Rode Kruis bloedinzameling", zegt algemeen directeur Patrick Cornelissen. "Via deze weg komen donoren op een luchtige manier in contact met monumentale erfgoedsites, een idee dat door Herita werd gelanceerd."Het is trouwens niet de eerste keer dat Alden Biesen het Rode Kruis ontvangt voor een bloedinzameling, zo was er in 2014 een bloedinzameling in het kader van de expo ‘BLOED’, een tentoonstelling met kunstwerken van ex-psychiatrische patiënten die met bekende kunstenaars samenwerkten. Praktisch:Waar: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 BilzenWanneer: 29 juli 2021 van 14u00 tot 18u00Wie: Als je een vaccin hebt gekregen, moet je hier mee rekening houden als je deelneemt aan eenbloedinzameling. Zo mag je doneren vanaf de 2de dag na vaccinatie als je de klassieke vaccins hebtgekregen van Moderne, Pfizer, AstraZeneca of Johnson&Johnson. Als je klachten ervaart na jevaccinatie, wacht je best tot een week na het verdwijnen van de symptomen. Meer informatie hieroverkan je ook vinden op de website van Het Rode Kruis