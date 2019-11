Vanaf vandaag: roken verboden voor minderjarigen

Zitten is het nieuwe roken. Met die stelling gaan onderzoekers van de UHasselt aan de slag. Want zelfs wie fit is én voldoende sport, loopt ernstige gezondheidsrisico's als hij overdag te lang zit. En het kan u verrassen, maar de Belg zit gemiddeld 8 tot 12 uur per dag, bovenop de tijd die we in bed liggen. En daar wil de UHasselt nu iets aan doen. Met een nieuwe reeks studies wil onderzoeker Wouter Franssen de Limburgers aanmoedigen om minder tijd in de zetel of bureaustoel door te brengen.