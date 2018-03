"Vandeput is niet in staat om Defensie op een degelijke manier te leiden"

door Luc Moons

"Het is onvoorstelbaar dat de legertop niet gehoord wordt in parlement." Dat zegt John Crombez in een studiogesprek. Volgens de partijvoorzitter van sp.a is de regering tijd aan het winnen om een uitweg te zoeken in het dossier van de F-16's. Volgens Crombez heeft minister van Defensie Steven Vandeput bewezen niet in staat te zijn om Defensie op een degelijke manier te leiden. En dat terwijl het belangrijkste investeringsdossier van ons land, het gaat over 15 miljard euro, op tafel ligt.