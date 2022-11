door Luc Moons

Het stadhuis van Beringen is in de prijzen gevallen op de Limburgse Vastgoed Awards. Ook Terhills in Dilsen-Stokkem, het woonzorgproject Angelahof in Diepenbeek en het nieuwe bedrijvenpark in Lummen waren bij de vier winnaars. Het is de eerste keer dat de prijzen uitgereikt worden. Het gaat om een initiatief van Voka, de Kamer van Koophandel Limburg, samen met de vastgoedsector.