Veel kandidaten voor vrije prik in Hasselt

door Margo Ombelets

De eerste van vier vrije prikdagen in Hasselt, is een succes. Het vaccinatiecentrum kreeg vandaag al meteen 400 bezoekers over de vloer. Het gaat dan vooral om mensen die vervroegd hun boosterprik willen. Burgemeester Vandeput hoopt dat de extra prikdagen 20.000 inwoners van de Eerstelijnzone Herkenrode kan overtuigen om toch voor die derde prik te kiezen. "Want enkel zo krijgen we het virus klein," zegt hij. Maar ook wie niet in Hasselt woont, mag langskomen op de vrije prikdagen.