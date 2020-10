Deze week starten Infrabel en NMBS met het verhogen en vernieuwen van de perrons in de stations van Sint-Truiden en Alken. Ook komend weekend (10-11 oktober) en de daaropvolgende weekends van 17-18 en 24-25 oktober zal er aan de perrons worden gewerkt. Infrabel voert dan ook andere infrastructuurwerken uit tussen Landen en Alken. Als gevolg van deze werken zullen er tijdens deze drie weekends geen treinen rijden tussen Hasselt en Landen. Om de hinder voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken, zorgt NMBS voor een alternatieve treindienst en zet ze vervangbussen in. Zowel in Sint-Truiden als Alken worden de perrons verhoogd naar de Europese referentiehoogte van 76 centimeter. Deze hoogte stemt beter overeen met de instaphoogte van de nieuwste treinen, zodat reizigers makkelijker kunnen in- en uitstappen. De werken in Alken en Sint-Truiden zullen gefaseerd verlopen en duren tot 2022. Eerste faseIn een eerste fase wordt in beide stations gewerkt op perron 1, die daardoor tijdelijk worden ingekort. In 2021 zal perron 2 in Alken opnieuw worden aangelegd aan de overkant van de overweg Stationsstraat (kant Hasselt). Hierdoor zal de overweg minder lang gesloten zijn voor de weggebruikers, wat de veiligheid zal verhogen. Ook overwegen tussen Landen en Sint-Truiden worden vernieuwdTussen Landen en Sint-Truiden vernieuwt Infrabel ook de spoorstaven en de overwegen in de Davidstraat en Halleweg in Velm (Sint-Truiden). In Alken wordt, zoals voorzien, de laatste hand gelegd aan de verbreding van de overweg Sint-Jorisstraat met het oog op een verhoogde veiligheid voor de voetgangers. De twee overwegen in Velm zullen afgesloten zijn voor alle verkeer (dus ook voor fietsers en voetgangers) van vrijdag 9 tot en met vrijdag 23 oktober; de overweg in Alken zal steeds open blijven voor het wegverkeer. Treinverkeer onderbroken tijdens 3 weekends in oktober Zowel komend weekend (10-11 oktober) als tijdens de weekends van 17-18 en 24-25 oktober kunnen er geen treinen rijden tussen Hasselt en Landen. NMBS zorgt voor een alternatieve treindienst en zet tussen beide stations vervangbussen in. Deze bussen stoppen ook in Sint-Truiden en Alken. Via de online routeplanner van NMBS kunnen reizigers reeds zien wat dit betekent voor hun traject.