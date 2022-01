Veel vragen bij wekelijkse zelftest voor kinderen

door Tom Kums

Schiet een wekelijkse zelftest voor kinderen zijn doel voorbij? En is het voor alle gezinnen betaalbaar? Er rijzen veel vragen bij het voorstel van de ministers van Volksgezondheid om kinderen één keer week een zelftest te laten ondergaan. Nu de scholen maandag heropenen en de omikronvariant in opmars is, wordt er gekeken hoe het onderwijs in de vijfde golf kan standhouden. De Gezinsbond pleit ervoor om de zelftesten gratis ter beschikking te stellen. Pediater Marc Raes van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt heeft vooral vragen bij de praktische haalbaarheid, want kinderen van 5 of 6 jaar testen is niet evident. Maar dat de scholen maandag open moeten, staat buiten kijf, volgens Raes.